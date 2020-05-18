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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نقل النواب» يشيد بمبادرة «نتشارك.. هنعدي الأزمة»

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:07 ص
عبد الله زين
عبد الله زين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بدور صندوق «تحيا مصر» وقيامه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التنمية المحلية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والمتضررة من تداعيات تفشي كورونا ضمن مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة"؛ لمواجهة تفشي الوباء القاتل.

وقال زين الدين إن جهود هذه المبادرة تنوّعت ما بين دعم القطاع الطبي، ودعم الاسر الأولي بالرعاية والعمالة غير المنتظمة وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد على الدور الفعّال لذلك الصندوق الذي أنشئ بقرار سياسي وسيادي من أعلى رأس في الدولة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون وسيلة وأداة بيد الدولة المصرية للتدخل السريع في عمليات الإغاثة.

وأوضح أن صندوق "تحيا مصر" استطاع خلال المائة يوم الأخيرة إغاثة المتضررين من أزمة السيول ومعاونة الدولة في مكافحة كورونا وتوفير أجهزة التنفس الصناعي وإطلاق قوافل لدعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات المتأثرة بأزمة كورونا وإعادة إعمار المنازل ضمن مبادرة حياة كريمة.

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