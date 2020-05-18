فلسطين: 9 محافظات خالية من كورونا بعد شفاء مصابى نابلس

أعنلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، خلو محافظة نابلس من فيروس كورونا المستجد، بعد شفاء جميع الإصابات فيها.وأشارت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- إلى ارتفاع عدد المحافظات الخالية من كورونا إلى 9 وهي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة، وطولكرم، ونابلس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.