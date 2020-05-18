الصحة العراقية تشدد على الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا بميسان

شددت وزارة الصحة العراقية في محافظة ميسان في العراق، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن خلية الأزمة، وذلك بعد نتائج فحص 100 مسحة من المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا.وبحسب قناة السومرية نيوز العراقية، قالت الوزارة: "بحسب توجيهات علي محمود العلاق، مدير عام صحة ميسان وبإشراف مدير قسم الصحة العامة علي النوري، بإجراء المسح الفعال في محافظة ميسان، تم أخذ 100 مسحة وإرسالها إلى المختبر المركزي في بغداد للكشف المبكر لأي إصابة، وقد تبين أن جميع المسحات المرسلة سالبة".وأكدت الدائرة "على أهالي محافظة ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع"، مشددة على ضرورة "تقليل الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين، وتجنب الأماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل وكذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل، واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى".