ارتفاع أسهم طوكيو مدفوعة بتباطؤ إصابات كورونا فى اليابان

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الإثنين، مدفوعة بمؤشرات على تباطؤ حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مما بث التفاؤل بشأن تخفيف الحكومة قريبًا لإجراءات العزل العام في مناطق إضافية لكن تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين أبقى المستثمرين في حالة من القلق.وصعد المؤشر نيكي 0.5 % ليغلق على 20133.73 نقطة معوضًا خسائر سجلها في المعاملات المبكرة.وتراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا في طوكيو إلى خمسة، أمس الأحد، وهو الأقل منذ وضع العاصمة رهن حالة طوارئ في السابع من أبريل.وتسبب تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، في تراجع أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق والمكونات الكهربية.كما تلقت أسهم تلك الشركات ضربة بعد أن تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات يوم الجمعة بنسبة 2.2 %.وتراجع سهم شركة سكرين هولدينجز 13.7 % بينما هبط سهم شركة طوكيو إلكترون 3.7 % وأدفانتست كورب 4.3 %.وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك واحدا بالمائة بعد أن أقر مجلس إدارة المجموعة الحزمة الثانية من شراء الأسهم بقيمة 500 مليار ين في إطار برنامج لإعادة شراء الأسهم تم إعلانه في مارس بقيمة 2.5 تريليون ين (23.3 مليار دولار).وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 % إلى 1459.29 نقطة وارتفعت ثلثا مؤشرات القطاعات الفرعية في البورصة البالغ عددها 33 مؤشرًا.وتصدرت القطاعات الثلاثة التعدين والأسماك والغابات والمعلومات والاتصالات قائمة القطاعات الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في البورصة الرئيسية.