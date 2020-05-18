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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا حول العالم: الإصابات 4.8 مليون والوفيات 316 ألفًا

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:10 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات مجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 4.8 مليون حالة في صباح اليوم الإثنين.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضًا ليتجاوز 1.86 مليون حالة.

وأشارت أيضًا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 316 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تلتها من حيث الإصابات روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والبرازيل وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والهند وبيرو والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1,5 مليون إصابة إلى جانب نحو 91 ألف وفاة.

وسجلت روسيا 281 ألف إصابة و2631 وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 278 ألف إصابة ونحو 27 ألف وفاة، وسجلت المملكة المتحدة 243 ألف إصابة ونحو 34 ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا نحو 225 ألف إصابة ونحو 32 ألف وفاة.

أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفًا و954 إصابة و4634 وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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