مقتل وإصابة 3 فى انفجار عبوة ناسفة بصلاح الدين العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الإثنين، عن مقتل منتسب بالحشد الشعبي وإصابة اثنين آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة شرقي صلاح الدين.وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، في دورية تابعة إلى اللواء 52 بالحشد الشعبي في قرية بسطملي بقضاء الطوز، الأمر الذى أدى إلى مقتل منتسب وجرح اثنين آخرين.ويشهد العراق بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.