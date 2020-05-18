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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تنفى فتح الكنائس خلال أيام

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:48 ص
الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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نفى القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات لـ"الدستور"، ما تردد خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن فتح الكنائس وبدء صلوات القداس الإلهي.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قد قال في وقت سابق إن قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإغلاق الكنائس، وتعليق كافة الخدمات الطقسية والقداسات والحد من التجمعات كإجراء وقائي من جائحة كورونا، كان صعبا للغاية ولكنه ضروري لسلامة الجميع.

وطالب البابا تواضروس الثاني أبناء الكنيسة بالالتزام بطرق الوقاية التى يعلن عنها، لعل الله يستجيب للصلوات ويرفع الوباء عن العالم والبشرية.

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحتفل حاليا بالخماسين المقدسة؛ والتى تصلي بالطقس "الفرايحي"، حتى عيد العنصرة.

وخلال أيام الخماسين المقدسة يسمى كل أحد من أسابيع الخماسين المقدسة باسم، مثل أحد توما، وأحد الاستنارة، وأحد القيامة وصولا لأحد العنصرة، وعقب انتهاء الخماسين تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذى يستمر شهرا كاملا.

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