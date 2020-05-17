«معًا نستمر».. منصة رقمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة كورونا

أطلقت منصة "معا نستمر" كأول بوابة رقمية مجانية حول العالم باللغة العربية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر والوطن العربي، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، تهدف لتقديم الخدمات للشركات لتنفيذ استمرارية الأعمال، وتستند على معالجة الآثار المحتملة لتداعيات الفيروس، من بينها احتمالية الإغلاق، وتعثر دفع الأجور.وقال أحمد رياض، مؤسس المبادرة، إن منصة "معا نستمر" تتماشى مع أهداف استراتيجية التواصل الخاصة بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن أهم أهدافها العمل على توفير التوجيه والأدوات اللازمة لتنفيذ استمرارية الأعمال داخل المصانع والشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل زيادة القدرة على الصمود في هذه الشركات.وأضاف رياض، أن المبادرة تعتمد على توفير إدارة جيدة للمخاطر لتحسين مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها على الصمود في وجهة التحديات والمخاطر المختلفة، بالإضافة إلى توفير خطط استرشادية لتأسيس هيكل للاستجابة للحوادث والطوارئ وخطط وإجراءات واضحة لضمان استمرارية الأعمال.