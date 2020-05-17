جمال سليمان: خسرت الكثير بسبب السياسة وطلب مني الاعتذار ورفضت

أجاب الفنان السوري جمال سليمان، أشهر معارض من الفنانين السوريين للنظام السوري، على سؤال المخرجة إيناس الدغيدي "أيهما لا يمكن أن تستغنى عنه الفن؟ أم السياسة؟".وقال سليمان، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "لا يمكن أستغنى عن الفن، ممكن أستغنى عن الكلام في السياسة".وأشار إلى أنه حافظ على خطاب معتدل، ولم يحاول أن يكون ظاهرة إعلامية.وكشف جمال سليمان، أن شخصا توسط وطلب منه يعتذر ليعود إلى سوريا، لكنه رفض، قائلا: "هي مسألة مبدأ، بتمنى أرجع، لكن أرجع وطن لا يستبعدني، وطموحي يقال جمال سليمان تعامل مع بلده بشرف، كان شجاع وقدر يعمل شيء عشان بلده".ولفت سليمان إلى أن له ٩ أشقاء متفرقين في عدد من البلدان، له أختين فقط في سوريا.وأكد جمال سليمان، أن حديثه في السياسية كان ضروريا لأن وطنه كان يحترق وينهار وواجبه كمواطن إطفاء هذه النار، وأردف: "خسرت كتير من الكلام في السياسية بس كسبت إني كل لما ببص على نفسي في المرايا بكون منسجم مع نفسي وكسبت احترام نفسي واحترام الناس في سوريا".وكشف الفنان جمال سليمان، أنه لم يتدخل في السياسة برغبته، ولكن النظام الحاكم في سوريا خيرهم كفنانين بطريقة مباشرة إما أن يكونوا مع النظام أو ضده.وأضاف: "خُيرنا مباشرة من قبل النظام إما تبقوا معانا أو تبقوا أعداءنا وخصومنا، ومكنش فيه فرصة الحياد ومكنش حد يقدر يقول أنا مليش فى السياسة وكان عليا ضغوط".