العراق: رفع الاتحاد الأوروبي علم الشواذ ببلدنا يمس ديننا وقيمنا

أعربت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الأحد، عن شجبها، لقيام بعثة الاتحاد الأوروبي، وبعثات أجنبية أخرى عاملة في العراق برفع علم المثلية في مقراتها اليوم.وأوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان رسمي عبر حسابه على تويتر، أن هذا الفعل يمس بالمبادئ والقِيَم الاخلاقية السامية التي تحترمها الديانات السماوية كافة فضلًا عن تنافيه مع القيم والاخلاق والأعراف الاجتماعيّة للعراق واستفزازه للمشاعر والمعاني الدينية المقدسة.وأضاف البيان: "في هذه المناسبة نذكر كافة البعثات العاملة في العراق بلزوم التقيد بالقوانين المرعيّة في البلاد، ورعاية الأعراف الدبلوماسية والقِيَم السائدة في المُجتمَع العراقيّ".يذكر أن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، أدانت في وقت سابق اليوم رفع علم المثلية الجنسية في سفارة الاتحاد الأوروبي ببغداد معتبرة أن ذلك تجاوزًا على القيم والأعراف الاجتماعية والعقائد الدينية للشعب العراقي.ورفعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق وبعثات غربية أخرى علم الشواذ جنسيا ضمن يوم عالمي للتوعية بهم.