شفاء 13 مصابًا من كورونا بـ«عزل أسوان»

غادرت مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة "الحجر الصحي" والمدينة الشبابية، اليوم، 13 حالة من متعافي فيروس كورونا المستجد بعد تماثلهم للشفاء التام.وحصلت "الدستور" على بيانات المتعافين، وهم كالتالي: "فاطمه. أ. ي"، "أحمد. ف.م"، "وأشرف. أ. س"، "جملات. ع. ح"، "وديعة. أ. ح''، و"زكية. ا. أ"، و'محمد. م. ع'، ومحمود. م. م"، و"فاتن. ع"، و"دولت. ا"، و"رحاب. م"، و"دعاء. م. م"، و"ناصر. ع. ن".ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصي تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال فترة علاجهم.يذكر أنه تم سحب عينات دم "بلازما" من أحد الشباب المتعافين من فيروس كورونا المستجد يُدعى عبدالعزيز السيد، يبلغ من العمر 31 عامًا، للمساهمة في علاج الحالات الحرجة المصابة بالوباء بمستشفى أسوان التخصصي "الحجر الصحي"، ويعتبر الحالة الثالثة التي تتبرع بدمائها بعد أول زوجين.وكانت وزارة الصحة، أعلنت عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس، لعلاج الحالات الحرجة.