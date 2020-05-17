إيبارشية ملوى: استقبال التبرعات من خلال كهنة الكنائس فقط

أعلنت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، عن استقبالها للتبرعات والشعور لدعم احتياجات الكنيسة وخدمات أخوة الرب "الفقراء".وأشارت الإيبارشية تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وتوابعها إلى أنه سيتم اقتصار استقبال أي تبرعات مادية أو عينية على كهنة كنائس الإيبارشية وأمناء الخدمات.وأكدت أن التبرعات التي سوف تستلمها أي كنيسة بالوقت الراهن، ستكون بنظير إيصال إثبات استلامها لهذا التبرع سواء ماديا أو غيره.وتسعى الكنائس إلى دعم خدمات إخوة الرب خلال الوقت الراهن، خاصة مع الأضرار الاقتصادية التي لحقت بهم خلال فترة توقف بعض الوظائف لظروف انتشار فيروس كورونا.وتقوم خدمات أخوة الرب بالكنائس بمتابعة الأوضاع الاقتصادية لهم في ظل الظروف الحالية، ومحاولة جمعهم ببعض التبرعات سواء المادية أو العينية للتغلب على بعض الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها هذه الفئة.