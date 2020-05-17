الانتهاء من رصف طريق دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا

قال أحد رهبان دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بالمنيا، والذي رفض ذكر اسمه إنه تم الانتهاء من رصف وتمهيد الطريق المؤدي إلى الدير.وأشار في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن الدير طريقه الآن أصبح ممهدًا لاستقبال السيارات والرحلات الكنسية، عقب عودة فتح أبواب الكنائس والأديرة من جديد بعد الحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفًا أن هناك جزءا بسيط لم يتم رصفه في بداية دخول الدير، ومن المرجح أن يتم تنفيذ رصفه عقب عيد الفطر المبارك.وأوضح أن الدير مغلق ولا يستقبل أي زوار منذ إصدار قرار المجمع المقدس بإغلاق الكنائس ومنع الأديرة من استقبال الزوار، مؤكدًا أن الدير يقتصر صلوات القداسات يوميًا على الرهبان فقط.كان الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان قام بتنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بطول حوالي 25 كيلو مترًا، من طريق «القاهرة – أسيوط» الصحراوي الغربي، في عمق الصحراء الغربية وصولًا للدير، وتم تخصيص حوالي 48 مليون جنيه، لرصف مدق الطريق المؤدي بين الطريق الصحراوي الغربي والدير ويصل طوله لأكثر من 30 كم، والذي وقعت فيه حادثا الدير.