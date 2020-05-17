«جهاز القاهرة الجديدة» يسترد 10 وحدات بالتجمع لمخالفة تغيير النشاط

أصدر المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تعملياته بشن حملات مكثفة ضد الوحدات السكنية المخالفة للنشاط، للقضاء على أي مخالفات ومظاهر عشوائية داخل المدينة، تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبالتنسيق بين إدارات الجهاز المختصة والجهات الأمنية.وقالت المهندسة سلوى بيومى، إن الحملة أسفرت عن سحب واسترداد 10 وحدات سكنية بالحى الثالث بالتجمع الخامس، وعودتها لحوزة الجهاز لقيام أصحابها بالمخالفة للقانون بتحويل هذه الوحدات السكنية لـ٢٠ محلا تجاريا.وأكدت "بيومى" استمرار الحملات بالحى الثالث وجميع أحياء المدينة لمنع المخالفات والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.