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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طبيب يحذر من التسرع في الذهاب لمستشفيات العزل (فيديو)

الأحد 17/مايو/2020 - 03:19 م
عزل إسنا
عزل إسنا
ياسمين عباس
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تحدث الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس أقسام الصدر بكلية الطب بجامعة الأزهر، عن بعض السلوكيات الخاطئة التي يتبعها عدد من الأفراد فيما يخص فيروس كورونا المستجد، موضحا أن هناك عدة أنواع من السلوك البشري تجاه كورونا وأول هذه الحالات هى نوبات الهلع والخوف من الفيروس.

وأوضح الدكتور محمد صدقي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن هناك من يتعامل مع فيروس كورونا بالتوجه فورا لمستشفيات العزل والحميات بمجرد إصابته بأعراض خفيفة بالفيروس.

ونوه بأنه نصح منذ بداية الأزمة بعدم توجه الفرد المصاب بفيروس كورونا لمستشفيات العزل والحميات أولا، بل يجب عليه التوجه في بداية الأمر لطبيب مختص يثق بتشخيصه، خاصة أن أعداد المصابين تفاقمت بمستشفيات العزل بدرجة كبيرة بعد تزايد الإصابات.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية رغم تقدمها الطبي إلا أنها عانت من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وضآلة عدد المستشفيات التي تستقبل المرضى، كما علق على الدراسة الفرنسية التي نشرت مؤخرا حول أن المدخنين أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، قائلا إن التدخين يصدر خلايا مناعية ربما تكون ضد الفيروس.

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