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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء فرع للشهر العقاري في الإسماعيلية

الأحد 17/مايو/2020 - 02:41 م
وزير العدل
وزير العدل
مصطفى دياب
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أعلن المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، عن موافقة المستشار عمر مروان، وزير العدل، على إنشاء فرع خدمات مكتب التوثيق المميكن الشهر العقاري بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، على أن تكون الخدمة المقدمة للتجار إصدار التوكيلات عام وخاص داخل الغرفة وإثبات التاريخ على عقود الشركات، والتصديق على التوقيعات للعقود الإيجار ـ الشركات.

وأضاف المهندس أحمد عثمان، في بيان له، أنه حصل أيضا على موافقة وزير العدل على إنشاء فرع للشهر العقاري في نقابة مهندسي الإسماعيلية، وذلك بحضور نقيب مهندسي الإسماعيلية المهندس أحمد المصري.

وأوضح أنه من المقرر أن تحضر لجنة من الشهر العقاري يوم الأربعاء المقبل، لمعاينة مبنى الغرفة التجارية بالإسماعيلية ووضع الاشتراطات للمكتب وطريقة الخدمات والتسهيلات الكاملة للمكتب داخل الغرفة التجارية.

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