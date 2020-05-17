محاكمة عاطلين لترويج الأقراص المخدرة في حدائق القبة

قررت نيابة حدائق القبة، اليوم الأحد، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهم على 1020 قرصا مخدرا قبل ترويجها بدائرة القسم.بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة، وتمكنت من ضبط المتهمين "ف.س" عاطل 26 سنة، و":ى.ع" مسجل خطر، 29 سنة، وبحوزتهما الأقراص المخدرة، ومبلغ مالى وهاتف محمول.وأقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي غير المشروع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.