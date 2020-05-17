240 ألف إصابة مؤكدة بكورونا في بريطانيا

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 240161 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس في بريطانيا حتى الآن 34466 حالة.ومر نحو 15 أسبوعًا على تسجيل أول حالة إصابة في بريطانيا.