«‎التموين»: استمرار مشروع كوبونات السلع بعد انتهاء رمضان (فيديو)

قال هشام عبد المنعم، مدير عام المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إن كوبونات السلع كانت من أولويات قرارات الوزارة، بحيث تتيح للمستهلك اختيار جميع السلع التي يريدها من جميع الفروع.وأضاف عبد المنعم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة التموين طرحت الكوبونات على هيئة 3 فئات تبدأ بـ 20 جنيها وتصل إلى 100 جنيه، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الوزارة طرحت أكثر من 1300 سلعة أمام المستهلك بخاصية كوبونات السلع.وأشار إلى أن كوبونات السلع تتيح اللحوم والخضروات والفواكه، لافتا إلى استمرار مشروع كوبونات السلع حتى بعد انتهاء شهر رمضان.وأكد أن الدولة المصرية تضع توفير السلع للمواطن على رأس أولوياتها، حتى بعد أزمة كورونا والتزاحم الشديد من المواطنين على شراء السلع قامت الحكومة بضخ أضعاف السلع لطمأنة المواطن.