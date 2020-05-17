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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بيومى فؤاد يقرر قتل صلاح عبدالله.. الحلقة الـ27 من مسلسل «2 فى الصندوق»

الأحد 17/مايو/2020 - 02:48 ص
2 فى الصندوق
2 فى الصندوق
محمد مجدي
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بدأت أحداث الحلقة الـ27 من مسلسل "2 في الصندوق"، باعتراف "عباسي" محمود البزاوي، لزوجته، بأنه يعمل على زواج نجلي زعيم عظيم "ممادو" بيومي فؤاد، لنجلتيه، حتى يأخذ منه الحكم بطريقة شرعية، وسط حالة سعادة شديدة من قبل زوجته.

ويذهب أوس أوس، إلى الملحن "عز"، للحديث معه حول فكرة تقديمه لألبوم ومساعدته له في ذلك، فيما يقوم بدعوة حبيبته "نونا"، إلى عزومتها في أحد الأماكن المقربة لقلبه.

ويطلب "زيكا" حمدي الميرغني، من الملحن "عز"، أن يساعده في دخول عالم التمثيل، ويؤكد له بأنه يتمنى مشاركة الفنان كريم عبد العزيز، لتقديم عمل معه في فيلم يحمل اسم "المنديل الأزرق"، وسط استغراب الملحن، الذي يؤكد له بأنه سوف يساعده في ذلك بسبب أمواله باعتباره أصبح نجل رئيس جمهورية.

ويقابل حمدي الميرغني، حبيبته "نونا"، في إحدى الأماكن التي كان يراها فيها في السابق، ويتحدث معها حول علاقتهما، وأنه سوف يخبر والده قريبًا بحبه لها، وعلى نفس المنوال، يذهب أوس أوس وحبيبته "كرملة" هايدي رفعت، في نفس المكان الذي تقابلا فيه من قبل على إحدى المراكب النيلية، ليخبرها بأنه أصبح يحبها أكثر من الأول.

ويعلن "دعكي" صلاح عبدالله، بأنه سوف يعود كريس لرابطة الزبالين، من بعدما فكر بأن هذا المنصب مهم بالنسبة له، وسيعمل على تنفيذ مطالب الزبالين، الذي وعدهم في الماضي بتنفيذه، ليخبرهم بأن رئيس الوزراء أصبح صديقه وسيعمل على تنفيذ طالبه تجاه الزبالين.

ويقوم أوس أوس والميرغني، بأخبار والدهما الجديد بيومي فؤاد، بأنهما لن يسافروا معه إلى دولته، ويخبروه بأنهم ينتون الزواج قريبًا، لكنه اعتقد بأنهم يودون الزواج من بنات مستشاره "عباسي"، كما يخبرهم "ممادو" بأنهم لابد من أن يتعلموا تعليم عالي، ويرفض أن يجعلهم يدخلون في مجال الغنا والتمثيل، وسط رفض شديد منهم ليدخل الاثنين في مشاكل كبيرة بينهما.

ويقوم بيومي فؤاد، بأمر رجاله بقتل "دوعكي"، بعدما دخل في خلاف معه، بسبب ضربه لنجله "أوس أوس"، وسط رفض تام من قبل مستشاره الذي ينصحه بعدم قتله، بسبب وجودهما في مصر.

وتنتهي الحلقة بأن الاثنين، أصبحوا في حالة حزن شديدة بسبب فعل بيومي فؤاد، بضربهم، ليقررا تهديده بأن يتركوا منزله، حتى ينفذ طلباتهم.

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