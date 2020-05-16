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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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قبل العيد.. طريقة عمل بسكويت «العشر دقائق»

السبت 16/مايو/2020 - 11:50 م
بسكويت العشر دقائق
بسكويت العشر دقائق
سارة ساويرس
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تفصلنا أيام قليلة عن عيد الفطر المبارك، حيث فرحة العيد وبهجته، ولاشك مخبوزات و"كحك العيد"، الذي يعتبر طقسًا أساسيًا كل عام.

ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، وجدت البيوت المصرية أنه لابد من عمل كحك وبسكوت العيد في المنزل، خوفا من عدوى الفيروس، ولهذا نستعرض في السطور التالية بسكوت "العشر دقائق"، في وقت سريع.


المقادير:

كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب سكر ناعم.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

1 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة كاكاو خام.

سكر أبيض ناعم.


طريقة عمل بسكوت العشر دقائق

- ابدأي بإحضار بولة كبيرة، ثم إضافة البيضة والفانيليا والسكر واخلطيهم جيدا.

-بمجرد أن يختفي السكر ويمتزج جيدا قومي بإضافة الزيت وخلطه جيدا مع باقى المكونات.

-ثم قومى بوضع الملح والبيكينج بودر على الدقيق.

-واخلطيهم مع الخليط السائل حتى الامتزاج.

-قومى بتقسيم العجين إلى جزئين وإضافة الحليب والكاكاو واخلطهم جيدا.

-ابدأي بتشكيل العجينة إلى كرات أو حسب الشكل المفضل وقومي بغمسها داخل السكر الأبيض الناعم لتغطيتها تماما بالسكر.

- ومنها قومى برص البسكوت على صواني بورقة زبدة وإدخالها فرن ساخن على درجة حرارة 170 على الشبكة حتى تأخذ اللون الذهبي.

أسرار نجاح بسكوت العشر دقائق

-يجب أن يكون الدقيق منخول ومتعدد الاستخدامات أو خاص بالحلويات.

-تقسيم العجنة للون بني وأبيض أو أبيض فقط أو بني فقط.

-المكونات كلها بدرجة حرارة المطبخ.

-إذا لم يتواجد لديك زبدة، يمكنك عمل العجينة بالزيت.

-احضرى السكر الناعم الأبيض ليعطيك نتيجة رائعة.

-طبقة السكر الأبيض الخارجية للبسكوت تعمل على إعطائه قرمشة حلوة جدا.

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