سفير مصر بإندونيسيا يؤكد على القواسم الإنسانية المشتركة في أوقات الأزمات

استجابة لمبادرة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب بتخصيص الخميس الماضي، للصلاة والدعاء من أجل الانسانية لمواجهة جائحة كورونا، نظم المجلس الاستشاري لعلماء إندونيسيا فعالية عبر الفيديو كونفرانس تحت عنوان "الدعاء من أجل الوطن والانسانية" والتي شارك فيها أكثر من 200 شخص من بينهم رئيس جامعة الأزهر، والأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية، وأمين عام اللجنة العليا للأخوة الانسانية، ووزير الشئون الدينية الإندونيسية، ونائب الرئيس الاندونيسي السابق والرئيس العام لديوان مساجد اندونيسيا، ورئيس المجلس الاستشاري، فضلًا عن شخصيات أكاديمية ودينية بارزة من البلدين.تضمنت الفعالية إذاعة كلمة متلفزة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر حول فيروس كورونا، كما ألقي رئيس جامعة الأزهر كلمة نيابة عن فضيلته، وألقي وزير الشئون الدينية الإندونيسية كلمة موجزة، فضلًا عن كلمات لنائب الرئيس الإندونيسي السابق، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأمين عام اللجنة العليا للاخوة الإنسانية.هذا، وقد ألقى السفير أشرف سلطان سفير جمهورية مصر العربية في إندونيسيا كلمة موجزة عبر خلالها عن أهمية الدعوة التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر للتأكيد على القواسم الإنسانية المشتركة التي تجمع بين كافة البشر في أوقات الأزمات، وتوحد جهودهم للقضاء على الوباء.