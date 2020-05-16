رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 مايو 2020 الموافق 23 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير مصر بإندونيسيا يؤكد على القواسم الإنسانية المشتركة في أوقات الأزمات

السبت 16/مايو/2020 - 10:13 م
سفير مصر بإندونيسيا
سفير مصر بإندونيسيا
وسام عطية
طباعة
استجابة لمبادرة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب بتخصيص الخميس الماضي، للصلاة والدعاء من أجل الانسانية لمواجهة جائحة كورونا، نظم المجلس الاستشاري لعلماء إندونيسيا فعالية عبر الفيديو كونفرانس تحت عنوان "الدعاء من أجل الوطن والانسانية" والتي شارك فيها أكثر من 200 شخص من بينهم رئيس جامعة الأزهر، والأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية، وأمين عام اللجنة العليا للأخوة الانسانية، ووزير الشئون الدينية الإندونيسية، ونائب الرئيس الاندونيسي السابق والرئيس العام لديوان مساجد اندونيسيا، ورئيس المجلس الاستشاري، فضلًا عن شخصيات أكاديمية ودينية بارزة من البلدين.

تضمنت الفعالية إذاعة كلمة متلفزة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر حول فيروس كورونا، كما ألقي رئيس جامعة الأزهر كلمة نيابة عن فضيلته، وألقي وزير الشئون الدينية الإندونيسية كلمة موجزة، فضلًا عن كلمات لنائب الرئيس الإندونيسي السابق، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأمين عام اللجنة العليا للاخوة الإنسانية.

هذا، وقد ألقى السفير أشرف سلطان سفير جمهورية مصر العربية في إندونيسيا كلمة موجزة عبر خلالها عن أهمية الدعوة التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر للتأكيد على القواسم الإنسانية المشتركة التي تجمع بين كافة البشر في أوقات الأزمات، وتوحد جهودهم للقضاء على الوباء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل الاختيار الحلقة 23.. مصور فيديو التكفيريين يتعاون مع الجيش

إصابات كورونا في العالم تقترب من 4.6 ملايين

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

تجديد حبس مودة الأدهم 15 يومًا

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

إنفوجراف

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

رغم إغلاقه.. رجل يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» في أستراليا

ممثلة أمريكية تجمع 5 ملايين دولار لحماية الغوريللا فى رواندا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

فؤاد زويريق لـ ياسر جلال: حان الوقت لتبدأ مسيرة مغايرة

صدور الطبعة الرابعة من «الرحلة 797 المتجهة إلى فيينا» عن دار خطوط

قصة «جميلة» بائعة المشمش.. ولحن سيد درويش «يا بلح زغلول»

حتى آخر رمضان.. تفاصيل برنامج المركز القومى لثقافة الطفل