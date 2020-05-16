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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط ربع طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في بورسعيد

السبت 16/مايو/2020 - 07:17 م
دقيق
دقيق
بورسعيد:شيماء رشاد
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة مكبرة، اليوم السبت، للاطمئنان على حركة المخابز وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط ربع طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82% محمل على عربة ربع نقل، وذلك لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح والاستيلاء على الدعم دون وجه حق، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما جرى ضبط 2500 قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل أحد المحال التجارية، وتبين أنه مدون عليها أكثر من بلد للمنشأ، مما قد يشكل خطرا على صحة الأطفال، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة.

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