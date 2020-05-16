تجديد حبس مودة الأدهم 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس اليوتيوبر مودة الأدهم في اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، إنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة 15 يوم علي ذمة التحقيقات.كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية قد تمكنت اليوم من ضبط المتهمة نفاذًا لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فرارًا من المُلاحقة الأمنية، ثم أكدت المعلومات اختباءها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وقد رُصد تحرك للسيّارة اليوم فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية "MiFi"وحقيبة تحتوي أغراضها.وواجهت النيابة العامة اليوتيوبر بالاتهامات المنسوبة إليها، وسيجري استكمال التحقيق معها، وأصدرت النيابة العامة قرارا بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.