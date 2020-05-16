المجمعات الاستهلاكية: 50% تخفيضات على أسعار «كعك العيد»

قال أحمد حجاج، مدير أحد فروع المجمعات الاستهلاكية بحي المنيل، إن السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن متوافرة كلها في المجمعات الاستهلاكية من السكر والزيت والأرز والمكرونة والسمن وغيرها، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا وجود احتياطي استراتيجي في المجمعات الاستهلاكية يكفي نحو 6 أشهر.وأضاف حجاج، خلال حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، أن كعك العيد سيكون متوافرًا في المجمعات الاستهلاكية في عيد الفطر وبأسعار تقل عن الخارج، حيث تبدأ الأسعار في المجمعات من 60 إلى 180 جنيهًا، أي أقل بنسبة من 40 إلى 50% عن الخارج.كما كشف مدير أحد فروع المجمعات الاستهلاكية عن أسعار بعض المواد الغذائية، منها الأرز في المجمعات الاستهلاكية وسعره 8 جنيهات للكيلو، والزيت الخليط لتر واحد يبدأ من 17 جنيهًا، بالإضافة إلى 30 جنيهًا لبعض أنواع السمن، لافتًا إلى أن السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية تكون رخيصة مقارنة بنظيرتها في الخارج، لافتًا إلى توافر المنظفات والمطهرات والكحول للوقاية من فيروس كورونا.