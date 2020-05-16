مليون كمامة.. تفاصيل شحنة المستلزمات الطبية الصينية لمصر

قال محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تسلم الشحنة الثالثة من المستلزمات الطبية الصينية، وتحتوى على مليون كمامة عادية، و70 ألف قفاز طبي، و70 ألف بدلة واقية، و70 ألف كاشف حرارة.وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الشحنة تحتوي أيضًا على 150 ألف كمامة عالية الكفاءة "N95".وأشار إلى أن الشحنة احتوت على ألف تيرمومتر حراري، لافتًا إلى أن الشحنة تزن حوالي 30 طنًا تقريبًا، مؤكدًا أنها من أكبر الشحنات التي وصلت للبلاد.وأكد أن هناك دعمًا كبيرًا جدًا من دولة الصين، وأن العلاقات بين البلدين قائمة على التعاون الدائم.