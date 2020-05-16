ضبط 58 شخصًا اخترقوا حظر التجوال بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على 58 شخصا اخترقوا قرارات الحظر فى شبين القناطر.وقال مصدر أمنى إنه تم تحرير محاضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبعد ذلك تم إخلاء سبيلهم فور انتهاء فترة الحظر الساعة السادسة صباحا مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، كما تم ضبط 5 تكاتك و4 دراجات نارية.وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية أن بعض القرى بدائرة المركز لوحظ فيها التزام كامل سوى بعض الحالات الفردية، فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.وناشد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التى نص عليها القرار.