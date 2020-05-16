ارتفاع إصابات كورونا في باكستان لـ 39473

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى ٣٩ ألفا و٤٧٣ حالة.وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت أن هذه الحصيلة تأتي بعد تسجيل ٦٧٤ حالة إصابة جديدة بالفيروس في إقليم "السند"، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت إلى ٨٤٧ حالة، عقب تسجيل ١٣ حالة وفاة جديدة في الإقليم.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.