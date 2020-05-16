وفاة مندوب إيران في «أوبك» بسبب نزيف في الدماغ

أعلنت إيران وفاة مندوبها لدى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حسين كاظم بور اردبيلي عن عمر يناهز 68 عامًا، فجر السبت بعد دخوله في غيبوبة قبل أسبوعين على إثر نزيف في الدماغ.وقالت وزارة النفط الإيرانية - في بيان نُشر عبر موقعها - إن "كاظم بور اردبيلي كان قد دخل في غيبوبة قبل فترة بسبب نزيف في الدماغ إلى أن توفى فجر اليوم السبت في أحد مستشفيات طهران"، وتوفى بور أردبيلي عن 68 عامًا، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كاظم بور أردبيلي بأنه "كان دائمًا مدافعًا ذكيًا وقويًا عن مصالح البلاد ومستشارًا أمينًا وصريحًا لمسؤولي الجمهورية الإسلامية"، وبأنه "دبلوماسي كبير قل نظيره في البلاد رحيله خسارة كبيرة للجهاز الدبلوماسي".وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت في الرابع من مايو أنه أدخل إلى مستشفى لاله في طهران.وكان كاظم بور أردبيلي لعب دورًا مهمًا مطلع ثمانينات القرن الماضي خلال الحرب العراقية الإيرانية لضمان مواصلة مبيعات النفط عندما كان نائبا لوزير البترول مكلفا الشؤون الدولية.وفي 1985، عين مندوبًا للبلاد في أوبك ثم أصبح بعد خمس سنوات سفيرا للجمهورية الاسلامية في اليابان إحدى الدول المهمة المستوردة للنفط الإيراني.وأصبح بعد ذلك نائبًا لوزير النفط حتى 2008 عندما أقاله الرئيس حينذاك محمود أحمدي نجاد مع مسؤولين كبار آخرين في إطار حملة تطهير داخل الوزارة.وعاد إلى منصبه في أوبك بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني في 2012.وتملك إيران إحدى الدول الأعضاء المؤسسة لأوبك رابع احتياطي نفطي مثبت في العالم، لكن صادراتها تتضاءل منذ إعادة فرض العقوبات الاقتصادية العقابية الأميركية في 2018.