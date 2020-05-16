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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ مطروح: منع الرحلات الجماعية فى العيد

السبت 16/مايو/2020 - 01:28 ص
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
أحلام عبدالرحمن
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أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة فيروس كورونا المتسجد، "كوفيد ـ 19"، حيث سيتم منع دخول أى أتوبيسات أو رحلات جماعية في عيد الفطر.

وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "إجراءات صارمة خلال عيد الفطر، مثلما حدث يوم شم النسيم، وأكثر".

وأشار إلى أن القرى السياحية ملتزمة بالتعليمات، كما أنه لن يسمح باستخدام الشواطئ أو الحدائق العامة أو الحفلات، ولن يكون هناك أي استخدام لحمامات السباحة بالفنادق.

من ناحيته، قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إن "فسح البحر والمراكب" ليست أولوية في هذه المرحلة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية في مواجهه فيروس كورونا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، إلى أنه تم عقد اجتماع بحضور وزير السياحة، مع المستثمرين، وقامتا وزارتى السياحة والصحة بوضع قيود صارمة للغاية لبدء تشغيل المنشآت السياحية.

وأردف: "أنا مش مستعجل على التشغيل، ولكن هل الفنادق والمستثمرين قادرين على تطبيق قرارات السياحة والصحة.. مطلوب من المنشآت السياحية ضبط أوضاعها والحصول على شهادتى الصحة والسياحة للتشغيل.. هطبق قرارات الحكومة بالملى فيما يتعلق بما سيكون في أيام عيد الفطر".

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