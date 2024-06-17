مدير الكرة بالزمالك يخصم 25% من قيمة عقد محمد عواد للخروج عن النص

قرر عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن توقيع غرامة مالية على محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بخصم 25% من قيمة عقده مع النادي.

يأتي ذلك بسبب ما قام به محمد عواد خلال مباراة المصري التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتغلب المصري البورسعيدي على نظيره الزمالك، بهدفين لهدف في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

ورفع المصري رصيده إلى 42 نقطة في وصافة دوري نايل، بينما تواجد الزمالك بالمركز الـ11 بـ31 نقطة.