موريتانيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 29

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ما رفع عدد الإصابات إلى 29 حالة.وقال المدير العام للصحة، الدكتور سيد ولد الزحاف، إن العمل جار لتتبع المصابين الجدد لتحديد المتصلين بهم.وسجلت موريتانيا، أمس الخميس، أكبر حصيلة من الإصابات، حيث بلغ المصابون 10، منهم اثنان في المحافظات لأول مرة.