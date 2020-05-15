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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أطباء «العجمى» يؤدون صلاة الجنازة على ممرضة توفيت بـ«كورونا» (فيديو)

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:39 م
أطباء «العجمى»
أطباء «العجمى»
هبه عويضه
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أدى الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى العجمي المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا في الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، صلاة الجنازة على ممرضة متوفاة بـ"كوفيد-19".

قالت ميرفت السيد مدير مستشفى العجمي للعزل في بيانها مساء اليوم، إن المتوفاة هي ممرضة من الطاقم الطبي بدار رعاية الأطفال المعثور عليهم بمنطقة كرموز، حيث تم التنسيق بين إدارة المستشفى مع أسرتها لإيصال الجثمان في سيارة الإسعاف، حتى المدافن الخاصة بالأسرة، مشيرة إلى أنه تمت الإجراءات الوقائية، بتنفيذ الغسل والتكفين تحت إشراف الطب الوقائي.
 
أعلنت النقابة الفرعية للتمريض بالإسكندرية في وقت سابق، اليوم، وفاة الممرضة "صفاء محمد"، من الطاقم الطبي بدار رعاية الأطفال المعثور عليهم، بمنطقة كرموز، التابع لإشراف مديرية الصحة، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت سهى مصطفى، رئيس نقابة التمريض، إن الممرضة صفاء أصيبت أثناء تأدية واجبها المهني في تقديم الرعاية الصحية للأطفال المعثور عليهم والمفقود ذويهم، وجرى نقلها لتلقى الرعاية بمستشفى عزل العجمي حتى لفظت أنفاسها الأخيرة حيث كانت تعاني من أمراض مزمنة ساهمت في تدهور حالتها.

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