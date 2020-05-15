بسبب توكل كرمان.. فرنسا تطالب بمقاطعة «فيسبوك»

طالبت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتلي جوليه، اليوم، بمقاطعة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد تعيين الناشطة اليمنية المثيرة للجدل توكل كرمان ضمن أعضاء ما يطلق عليها لجنة حكماء فيسبوك.ويوم الأربعاء الماضي، أعلن موقع فيسبوك عن أول أعضاء مجلس الحكماء الذي سيبت في المستقبل في المضمون الخلافي على موقع التواصل الاجتماعي، وسيكون بمثابة "محكمة عليا" ويضم شخصيات من كل الدول والمهن واللغات.ومن ضمن قائمة الشخصيات التي ستخول لها اتخاذ قرارات مهمة بشأن المحتوى الذي يسمح به أو يلزم بإزالته توكل كرمان المثيرة للجدل.وأثارت شركة فيسبوك بقرار اختيار الناشطة اليمنية المثيرة للجدل كثيرا من حملات الاستنكار والاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيما أن كرمان معروفة بقربها من تنظيم الإخوان، المصنّف في عدد من الدول كتنظيم "إرهابي".وقالت جوليه، وفقا لشبكة سكاي نيوز الاخبارية: "تعيين كرمان هو خطأ، ونحن نلاحظ أن هذه مشكلة كبيرة، فنحن في فرنسا، من بين العديد من الدول، لدينا تساؤلات، فنحن نكافح لمحاربة مجموعة الإخوان في فرنسا، لذلك اختيار شخص يدعمهم يثير التساؤلات".وأضافت: "في العالم العربي هناك العديد من النساء الناشطات واللواتي عملن على أصعدة كثيرة، ويجب عدم اختيار شخص يثير الجدل، فهذه مشكلة كبيرة".وتابعت قائلة إن مقاطعة فيسبوك هي الطريقة الأمثل للاحتجاج، فالمعارضة الإعلامية لن تأتي بمنفعة مع شركة بحجم فيسبوك.وقالت جوليه لسكاي نيوز عربية: " أعتقد أن فيسبوك تعمل بنظام اقتصادي خاص بها، لذلك أفضل طريقة للاحتجاج على فيسبوك هي مقاطعة الموقع، والعمل على منصات جديدة، لأننا نعرف أن الضغوط الإعلامية قد لا تكون مهمة جدا لفيسبوك لتغيير تعيين كرمان".