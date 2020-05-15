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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تعلن إتاحة منصة «إدمودو» لأبنائنا الطلاب بالخارج

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:13 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الصفحة الرسمية له بـ«فيس بوك» إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقدم حلولا لخدمة أبنائنا في الخارج والعالقين من الطلاب عن طريق إتاحة منصة إدمودو، لأبنائنا في مختلف دول العالم، حتى يتسنى لهم رفع المشروعات البحثية دون عناء السفر الداخلي في بلادهم.

وأضاف وزير التعليم: «إذا كان التسليم قد تم عن طريق السفارة، إذا لا داعي لإعادته».

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن تصريحات جديدة بشأن البحث وامتحانات الثانوية العامة وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له أمس، وقال إنه تم توفير آلية جديدة لمنصة إدمودو لتسليم الأبحاث لطلاب مصر في الخارج بدلا من الذهاب للسفارة.

وأضاف أن المدارس الخاصة ستستخدم منصة إدمودو أولا والأمر اختياري لها، لذلك تطلب من الطلاب تسليم البحث ورقيا كنوع من التأمين للطالب.

وقال إن بعض المدارس تطلب تسليم الورقي كنوع من الأمان للطالب، وإذا كان الأمر ليس به استغلال فيجب على ولي الأمر أن يسلمه ورقيا أيضا.
«التعليم» تعلن إتاحة منصة «إدمودو» لأبنائنا الطلاب بالخارج
«التعليم» تعلن إتاحة منصة «إدمودو» لأبنائنا الطلاب بالخارج
«التعليم» تعلن إتاحة منصة «إدمودو» لأبنائنا الطلاب بالخارج
«التعليم» تعلن إتاحة منصة «إدمودو» لأبنائنا الطلاب بالخارج

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