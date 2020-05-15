أستاذ بجامعة الأزهر: ابن تيمية حرم قتل الكافر

قال الدكتور رمضان عبدالرازق، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الإمام ابن تيمية حرم قتل الكافر، وله كتاب عن هذا الأمر، مستنكرًا الحملة الشرسة على الإمام ابن تيمية.وأضاف "عبدالرازق" خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "ابن تيمية ذهب لقازان أمير التتار لطلب الأسرى منه، واشترط عليه أخذ الأسرى المسيحيين واليهود المصريين قبل المسلمين، وكان دفاعه مستميتًا على هذا فكيف له أن يحلل قتل الكافر؟".