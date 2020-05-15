برلماني: الحكومة تحتاج شريكًا جديدًا لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي

قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت بإشراك القطاع الخاص في مشروعات الصرف الصحي مع الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة غير قادرة على تنفيذ كافة المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية، الأمر الذي يحتاج لدخول شريك جديد قادر على تمويل تلك المشروعات بنظام تلتزم فيه الحكومة بسداد هذا التمويل على مدار السنوات القادمة.وأوضح عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة جادة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، إلا أن التكلفة غير متوفرة بالكامل، مما قد يوقف العمل في بعض المشروعات نتيجة عدم وجود ميزانية بالمحافظة، الأمر الذي يجعلها تتعطل لحين إقرار الميزانية الجديدة يوليو المقبل.ولفت إلى أن الدولة تحتاج أكثر من 30 مليار جنيه سنويا للانتهاء من مشاريع الصرف الصحي في جميع القرى بالمحافظات، بالإضافة إلى أن شبكات الصرف لا تغطي غير 13% من قرى مصر مما تسبب في أمراض كثيرة أهمها الفشل الكلوي والسرطانات، ومع انتشار فيروس كورونا، فاحتمالية الإصابات ستزداد.