«التخطيط» تطلق تدريبًا إلكترونيًا عن كورونا بمشاركة 20 دولة

يطلق غدًا السبت، المعهد القومى للإدارة- الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- الحلقة الثانية من سلسلة حلقات التعليم التفاعلى عن بعد (ويبينارز) لعام 2020 تحت عنوان "كيفية الاستفادة من تحليلات البيانات أثناء وبعد كوفيد - 19"، وذلك بمشاركة 65 سيدة إفريقية تمثل 20 دولة إفريقية من خريجات برنامج تدريب القيادات النسائية الإفريقية، ويحاضر فى الحلقة المهندس مصطفى أبوجمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات؛ ويدير الحلقة نور الزينى، مدير عام الاتصال المؤسسي بنك قناة السويس.وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن برنامج تدريب القيادات النسائية الإفريقية يمتاز بالمزج بين التعليم التجريبي والتنمية الأساسية والتنمية الشخصية، حيث تتم تنمية المهارات القيادية لدى المتدربات من خلال التعرض إلى حالات دراسية وإسقاط الضوء على مبادئ الإدارة والتخطيط الاستراتيجي والعمل الجماعي والتواصل وإدارة التغيير وأخلاقيات العمل وإدارة الموارد البشرية وغيره، وذلك بالاعتماد على مقررات دراسية دولية.وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى بيان أمس الجمعة، أن الهدف من البرنامج هو المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الإفريقية، وتمكين المرأة الإفريقية، وتعزيز معارف ومهارات النساء الإفريقيات اللائي وصلن إلى مناصب رفيعة في حكوماتهم، فضلًا عن توفير منظور إفريقي للتحديات التي تواجهها القيادات النسائية الإفريقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة بشأن أفضل الممارسات في الإدارة العامة والقيادة التنفيذية، واكتساب معرفة أكبر من قصص النجاح الإفريقية.وأضافت السعيد أن الحلقة الأولى من سلسلة حلقات التعليم التفاعلى قد حققت نجاحًا وإشادات جيدة من المتدربات، مشيرة إلى مساهمة الحلقة فى ثقل المهارات العملية للمتدربات فى فهم أبعاد أزمة كورونا العالمية وكيفية التعامل مع تداعيات هذه الأزمة كقادة ورؤساء لمجموعات عمل عن بعد فى مؤسساتهم الحكومية.من جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، إلى أن تلك الأنشطة التدريبية الإلكترونية تعد استكمالًا لجهود التدريب التى يقدمها المعهد للأشقاء بالقارة الإفريقية من خلال شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى إفريقيا (تنمية).كما أوضحت شريف أن المعهد القومى للإدارة قام بإتاحة البرامج التدريبية إلكترونيًا للمتدربين المصريين من داخل وخارج الجهاز الإدارى للدولة منذ بداية أزمة تفشى وباء كورونا، وذلك ضمن خطته المتكاملة للتعليم الرقمى؛ وبما يتماشى مع حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة الأزمة، وفى إطار الدور الذى يقوم به المعهد لإتاحة الفرص المتميزة للتعلم والتدريب التفاعلى عن بعد فى ظل المتغيرات الجديدة التى يشهدها العالم.وقال رامى جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المعهد القومى للإدارة كان قد بدأ سلسلة حلقات التعليم التفاعلى عن بعد لخريجات برنامج تدريب القيادات النسائية الإفريقية فى أبريل الماضى بمشاركة 50 سيدة إفريقية، وهو البرنامج التدريبي الذى عقده المعهد القومى للإدارة بالقاهرة على مدار 12 يومًا خلال شهر يناير الماضى بحضور 100 سيدة إفريقية من 45 دولة ممن يتقلدن مناصب رفيعة بدولهن فى المؤسسات الحكومية والإفريقية المختلفة.