مساعدات طارئة لـ3500 لاجئ ليبي

قال اندريه ماهيسيتش المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين، إن المنظمة الدولية وبرغم القيود على الحركة جراء تدهور الأوضاع الأمنية إضافة إلى وباء كورونا قدمت مساعدات طارئة لنحو 3500 لاجئ وليبى مهجر داخليا ( 1600 لاجئ فى المناطق الحضرية و700 لاجئ محتجزون و1500 نازح ليبى ) خلال الاسبوعين الماضيين وحيث شملت المساعدة ماقيمته شهر واحد من المواد الغذائية ومستلزمات النظافة.وأشار المتحدث في مؤتمر صحفي عبر الانترنت اليوم الجمعة، أن حوالى 75 % من اللاجئين والمهاجرين فقدوا وظائفهم بسبب وباء كورونا والقيود على الحركة ولم يعد بامكانهم تناول سوى وجبة واحدة فى اليوم خاصة بعد ان فقدوا مساعدات الأقارب التى كانت تأتى عبر تحويلات مالية دولية ايضا واصبح البعض من هؤلاء اللاجئين والمهاجرين مهددين بالاخلاء من العقارات التى يؤجرونها بعد التخلف عن دفع الايجار.وأكدت مفوضية اللاجئين أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت فى معظم المدن الليبية بعد وقت قصير من تنفيذ تدابير التعامل مع وباء كورونا وبعضها باكثر من 200 % فى نفس الوقت الذى تم الابلاغ عن نقص فى المواد الأساسية مثل البيض والخضروات والقمح فى معظم انحاء ليبيا بعد تعطل سلاسل التوريد العالمية جراء وباء كورونا اضافة الى الصراع فى الجزء الغربى من البلاد والذى يمنع طريق الامداد.وأشار المتحدث إلى أن أسعار مواد النظافة قد ارتفعت في ليبيا بنسبة 60 % على الأقل مع زيادة اسعار القفازات والاقنعة بأكثر من 3 أضعاف.ونوه إلى أن النزاع المستمر قد اثر بشدة على النظام الصحي الهش والخدمات الطبية في البلاد والتى لديها مورد محدودة وتواجه نقصا فى المعدات والأدوية الاساسية وجددت مفوضية اللاجئين الدعوة لاطراف النزاع للانضمام الى نداء الامين العام للامم المتحدة بوقف القتال لاجل الاستجابة لخطر وباء كورونا.