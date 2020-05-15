حبس عاطل حاز ربع كيلو هيروين وسلاحًا ناريًا بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول، بمحافظة الإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وسلاح ناري دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المخدرات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للفحص والسلاح الناري إلى الأدلة الجنائية.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود معلومات سرية لضباط المباحث، بقيام عاطل، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 4 قضايا مخدرات، ومطلوب ضبطه لتنفيذ 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا مخدرات، من بينها حكم بالسجن المؤبد، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة مخدر الهيروين، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من (مخدر الهيروين وزنت 250 جراما، وطبنجة، وخزينة، و28 طلقة نارية من ذات العيار، وميزان حساس، و 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي).وباستجوبه اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وأن المبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.