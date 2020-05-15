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الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس مصلحة الضرائب: ثلاث طرق لسداد المساهمة التكافلية

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:21 ص
رضا عبد القادر
رضا عبد القادر
حسن كامل ..راندا التوني
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صرح رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه حرصًا من المصلحة على التيسير على الممولين وتسهيل كل الإجراءات أمامهم، والحفاظ على صحتهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، فإنه يِتم سداد المساهمة التكافلية من خلال ثلاث طرق إلكترونيًا عن طريق منظومة الإقرارات الضريبية من خلال كروت الدفع الإلكترونية، أو سدادها بالبنوك، أو سدادها بكروت الدفع الإلكترونية أو بشيكات بالمأموريات الضريبية.

وقال "عبدالقادر"، أنه تم إتاحة سداد المساهمة التكافلية أون لاين، وذلك عن طريق بوابة السداد الإلكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية www.incometax.gov.eg منذ 29 مارس 2020، موضحًا أن طرق السداد المتاحة إلكترونيا تكون باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني (فيزا – ماستركارد)، وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.

وأشار رئيس المصلحة، إلى أن الممولين يمكنهم سداد مدفوعة المساهمة التكافلية بالبنوك أيضًا، وذلك ضمن المدفوعات التي تحصل من خلال قنوات التحصيل الإلكتروني المتاحة حاليًا من خلال أفرع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحالية، حيث إنه يوجد نموذج جديد به المساهمة التكافلية مدفوعه ضرائب برقم التسجيل، هذا بالإضافة إلى قبول سداد المساهمة التكافلية بشيكات أو بكروت الدفع الإلكتروني بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة (مأموريات مكاتب) دخل.

ومن الجدير بالذكر أنه طبقًا لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الصادرة في مايو 2018، والتي تقوم على التكافل الاجتماعي بغرض تغطية علاج جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي تدخل في حصيلة منظومة التأمين الصحي على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية تحصيلها.

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