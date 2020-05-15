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الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل صفر وفيات بكورونا فى شهر

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:13 ص
كورونا
كورونا
مروة عنبر
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على الرغم من ظهور إصابات جديدة في منبع انتشار فيروس كورونا ووهان الصينية، الإ أن الصين لم تسجل أي وفيات خلال شهر، ولديها أقل من 100 مصاب بالفيروس.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل أربع إصابات جديدة بالفيروس، اليوم الجمعة، وجميع حالات العدوى المحلية في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية.

يذكر أن آخر مرة أبلغت اللجنة الوطنية للصحة عن وفيات كانت في 14 أبريل، وفقًا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز" قبل قليل.

وأشارت اللجنة الوطنية إلى أن هناك 91 شخصًا فقط ما زالوا يتلقون العلاج من مرض "كوفيد-19"، و623 آخرين في حالة عزل، بسبب الاشتباه في إصابتهم أو اختبارهم بشكل إيجابي بدون ظهور أعراض، بما في ذلك 11 تم اكتشافهم حديثًا.

ويقوم بعض المجمعات السكنية باختبار السكان، فيما تحاول ووهان اختبار جميع سكانها، البالغ عددهم 11 مليون نسمة، خلال 10 أيام.

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