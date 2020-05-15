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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تفرض غرامة على مواطنيها تصل لـ200 ألف ريال

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:01 ص
كورونا
كورونا
مروة عنبر
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فرضت السلطات القطرية نظامًا إلزاميًا جديدًا للخروج من المنزل، ابتداء من بعد غد الأحد، محددًا غرامة تصل إلى 200 ألف ريال أي ما يعادل 53 ألف دولار، للمخالفين.

تأتي تلك الإجراءات في محاولة لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا داخل قطر، بجانب التعتيم على ضعف البنية التحتية والقطاع الصحي في التعامل مع الوباء.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها نشرته على حسابها بموقع تويتر، أن المخالفين سيواجهون الغرامة والحبس أيضا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو إحدى العقوبتين.

وأضافت الوزارة أن الاستثناء الوحيد هو لشخص يقود سيارته بمفرده، وفقا لوكالة رويترز.

يذكر أن قطر سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 28272 بينما سجلت 14 حالة وفاة.

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