سول: بيونج يانج لم ترد على مقترح إقامة حدث مشترك لذكرى المصالحة

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أنه من الصعب إقامة حدث مشترك بين الكوريتين بمناسبة الذكرى السنوية الـ20 لإعلان 15 يونيو المشترك، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكر المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية يو سانج-جي، في موجز صحفي نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن منظمات مدنية كورية جنوبية اقترحت في مطلع العام الجاري على الجانب الشمالي عقد حدث مشترك بين البلدين، غير أن الشمال لم يرد بعد على هذا الاقتراح، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية تخطط لإقامة حدث بمفردها بمناسبة الذكرى السنوية الـ20.وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أعلنت يوم 24 أبريل الماضي عن عزمها التعاون مع منظمات غير حكومية لتنظيم حدث تذكاري مشترك، وعودة الزيارات بين الكوريتين للاحتفال بالذكرى السنوية الـ20 لإعلان 15 يونيو المشترك بين الكوريتين.جدير بالذكر أن الكوريتين تبنتا إعلان المصالحة والتعاون خلال محادثات القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك كيم داي جونج، وزعيم كوريا الشمالية آنذاك كيم جونج إيل في يونيو عام 2000.