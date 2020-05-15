سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 15-5-2020

سعر الدينار الكويتي أمام الجينه المصري

تراجع بورصات الخليج

خفضت المنظمة العالمية أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب على النفط في 2020 بسبب جائحة كورونا المستجد كوفيد -19، مما تسبب في إغلاق أغلب بورصات الخليج الرئيسية على تراجع نسبي أمس الخميس.



ومن جانها، قالت منظمة أوبك العاملية في تقرير شهري، إنها تتوقع انكماش الطلب العالمي 9.07 مليون برميل يوميا في 2020 بينما توقعت وكالة الطاقة أن يبلغ التراجع 8.6 مليون برميل يوميا.



وفي دبي، هبط مؤشر البورصة 1.4 %، متأثرا بتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.4 % وانخفاض سهم إعمار العقارية 1.2 %.



كما هبط المؤشر السعودي الرئيسي 0.1 %، إذ هبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.2 % وسهم البنك السعودي الفرنسي 3.3 %.



شهد سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 15-5-2020 الموافق 22 رمضان، أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية، استقرارًا نسبيًا حيث سجل سعر الدينار الكويتى بالبنك الأهلي المصري 49.47 للشراء و51.07 للبيع.ويقدم موقع الدستور لقرائه أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية:سجل سعر الدينار في البنك المركزي المصري 50.63 للشراء و51.20 للبيع، أما البنك الأهلي الكويتي فسجل 50.30 للشراء والبيع 51.11، أما بنك مصر فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 49.43 و51.08 للبيع.وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 48.67 للشراء وللبيع 51.21، وفي بنك أبو ظبي الاسلامي سجل الدينار الكويتي 48.67 للشراء وللبيع 50.76، كما حقق بنك التعمير والإسكان للشراء 48.2 وللبيع 50.83.وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر للشراء 49.43 وللبيع 51.08، كما وسعر الدينار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم للشراء 50.80 والبيع 51.11، وفي البنك العربي الإفريقي سجل الدينار 49.37 للشراء وللبيع 50.96.كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات 50.36 للشراء وللبيع 50.57، أما بنك الكويتي الوطني فسجل 50.36 للشراء وللبيع 51.27.