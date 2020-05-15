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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بيومى فؤاد يحتفل بأولاده.. الحلقة 25 من «2 فى الصندوق»

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:33 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
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بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل "أتنين في الصندوق"، بظهور أوس أوس وحمدي الميرغني وهما بجانب صلاح عبدالله وانتصار، وسط حالة ضيق شديدة من جانب بيومي فؤاد، الذي يشعر بالأسى مما يفعلاه من قلة التقدير له، وعدم الاهتمام بالمراسم الرسمية بما أنهما أصبحا أبناء رئيس جمهورية، وليس مثل السابق أولاد زبالين.

وتستكمل الأحداث، بإرسال دعوات خاصة بدولة "زمبيزي" لكل دول العالم، لحضور حفل الإعلان عن إيجاد "بيومي فؤاد" ممادو، لأولاده، كما أرسل دعوة إلى الصحفي تميم عبده، إلا أنه يرفض ذلك شكلًا وموضوعًا، بسبب اختلافه السياسي معه، ومع ذلك يذهب أوس أوس والميرغني إلى منزله، لكي يدعوه لحضور الحفل.

ويكشف تميم عبده، سر رفضه للدعوة الخاصة بالحفل، وهو بعض المشاكل بينه وبين والدهما، إلا أنهما يطلبا منه الحضور بأي شكل ممكن إلى الحفل، ويقنعاه بأن هذا الخلاف سيعملان على حله، ليكشف لهما بأنه رجل ظالم وهو حاكم ديكتاتوري ويقوم بقتل شعبه، ومع ذلك لم يفهم الإثنين أسباب كرهه لوالدهما الجديد، إلى أن يقنعهما بوجهه نظره في النهاية.

من جانب أخر يقرر حجاج عبد العظيم، أن يعطي الرابطة لصلاح عبدالله، وذلك بعدما أصبح شخص غني، بسبب أولاده، ويقرر مع كل الزبالين في المنطقة أن يذهبوا إليه ويتحدثون معه حول هذا القرار.

وبالفعل يقوم بيومي فؤاد بعمل الحفلة التي جمع فيها كل أفراد أسرته للتعرف على أولاده، وسط استغراب كامل من قبل الجميع لتعاملهم غير الطبيعي، والذي أشبه بأحاديث الزبالين على حد وصفهم، وذلك بتواجد انتصار وصلاح عبدالله، اللذان لم يتحدثا مع أيً من الحاضرين، بسبب شراهتهم في الأكل الذي في الحفل.

وتنتهي الحلقة بظهور "لي لي" رحاب الجمل، في الحفل، حيث أظهر لها حبه الكبير، وسط تفاجئ كبير من قبل نجليها، الذين يعرفوا كل ما فعلته من أمور ليست جيدة، وسمعتها غير الطيبة، وهو ما يجعلهما يدخلان في نوبة ضحك شديدة.

المسلسل من بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة (أوس أوس)، وصلاح عبدالله وحجاج عبد العظيم، محمود عبدالغفار، رحاب الجمل، وأحمد عبدالله محمود وانتصار وهو من إخراج محمد مصطفى وتأليف لؤي السيد، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا.

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