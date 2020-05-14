ارتفاع التداولات بالبورصة 10 مليارات جنيه خلال أسبوع

ارتفعت قيمة التداول على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي بنحو 10 مليارات جنيه، ليبلغ إجماليها نحو 19.1 مليار، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.3 مليار ورقة منفذة على 145 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.1 مليار جنيه وكمية تداول 1.6 مليار ورقة منفذة على 161 ألف عملية الأسبوع الماضي.واستحوذت الأسهم على 31.89% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 68.11% خلال الأسبوع.وبحسب التقرير الأسبوعي للبورصة، سجلت تعاملات المصريين نسبة 68.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.8% والعرب على 5.2% بعد استبعاد الصفقات.وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 331.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 136.7 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 25.8%، وسجل العرب 7.5%، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6.8 مليار جنيه جنيه، سجل العرب صافي بيع بنحو 1.5 مليارجنيه، على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.