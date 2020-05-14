ارتفاع أسعار النفط 10% لأول مرة منذ شهر

ارتفعت أسعار النفط نهاية اليوم الخميس، إلى ما يقرب من 10% لتسجل أعلى مستوى لها منذ شهر، وذلك بدعم من عودة زيادة الطلب على النفط وتخفيضات الإنتاج التي بدأت الأسبوع الماضي.وارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو بنحو 7%، ليسجل 31.41 دولار للبرميل، كما زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 10%، مسجلًا 27.74 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطًا شهر.وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن التوقعات الحالية بالنسبة لسوق النفط قد تكون أفضل من المتوقع سابقًا، مشيرةً إلى هبوط حاد لإنتاج الخام عالميًا خلال الشهر الجاري.كما رفعت وكالة الطاقة تقديراتها بشأن الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من العام بنحو 3.2 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 79.3 مليون برميل يوميًا.وأضافت الوكالة، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب 8.6 مليون برميل يوميا، لتقلص بذلك تقديرها بواقع 690 ألف برميل يوميا مقارنة مع الشهر الماضي.وعزت الوكالة خفض التوقعات أيضا إلى حركة تنقل أقوى من المتوقع في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وكذلك ارتفاع الطلب الصيني مع تعافي البلاد من تفشي الفيروس.وقالت الوكالة: "النشاط الاقتصادي بدأ تعافيا تدريجيا لكن هشا على الرغم من ذلك تظل هناك حالة كبيرة من الضبابية، على رأسها ما إذا كانت الحكومات تستطيع تخفيف إجراءات العزل العام دون أن يؤدي ذلك إلى ظهور حالات تفش جديدة لكوفيد-19".