رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 356 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر فى الجيزة (صور)

الخميس 14/مايو/2020 - 08:20 م
لحوم
لحوم
أحمد أبو المحاسن
طباعة
تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري، من ضبط 356 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بحي الطالبية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت التجارية غير الملتزمة.

وأوضح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن تلك الحملات تأتي في إطار تحقيق دور الحكومة الرقابي على الأسواق ومحلات الجزارة؛ للتأكد من جودة السلع والمنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين قبل طرحها في الأسواق حفاظ على سلامتهم.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع كافة المديريات على شن حملات مختلفة؛ للتأكد من ضبط الأسواق وفقًا لرؤية الدولة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.
لحوم
لحوم
لحوم
لحوم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

تتضمن 3 محاور.. «الصحة» تكشف عن الخطة الكاملة للتعايش مع فيروس كورونا

أحمد السقا يخضع لجراحة

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

الصحة: 15 وفاة و398 إصابة جديدة بكورونا

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

وكالة الأدوية الأوروبية تعلن عن موعد جاهزية لقاح كورونا

منوعات

آخر موعد لتسليم الأبحاث.. رابط منصة أدمودو new.edmodo.com بالعربى تسجيل الدخول للطلاب

حقيقة وفاة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي

600 ألف شخص فقدوا وظائفهم فى أستراليا بسبب كورونا

الفلبين تُجلي 200 ألف شخص بسبب إعصار

مقالات الرأي
ماجد حبته
تبرعوا لمستشفى العباسية
صفوت البياضي
النصر يلازم الطاعة مع أقوي الجيوش عالميًا
جلال حمام
بوتين باع الجيش الليبى بصفقة مع أردوغان
أحمد بهاء الدين شعبان
ثلاث جوائح!
المزيد

الثقافة

صدور العدد 160 من مجلة «شاعر المليون» فى أبوظبى

اتحاد الكتاب العرب ينعى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية

«أبو الليل» يحذر من الشائعات في وقت الأزمات (فيديو)

الجامعة الأمريكية تبث لقاء عن «مصر والاقتصاد وكورنا».. 20 مايو