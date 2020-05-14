ضبط 356 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر فى الجيزة (صور)

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري، من ضبط 356 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بحي الطالبية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت التجارية غير الملتزمة.وأوضح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن تلك الحملات تأتي في إطار تحقيق دور الحكومة الرقابي على الأسواق ومحلات الجزارة؛ للتأكد من جودة السلع والمنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين قبل طرحها في الأسواق حفاظ على سلامتهم.وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع كافة المديريات على شن حملات مختلفة؛ للتأكد من ضبط الأسواق وفقًا لرؤية الدولة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.