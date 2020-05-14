كرواتيا تتجه إلى انتخابات مبكرة مع تراجع وباء كورونا

كشف رئيس الوزراء الكرواتي، المحافظ أندريه بلينكوفيتش، اليوم الخميس، عن إجراء انتخابات مبكرة في بلاده في أواخر يونيو أو أوائل يوليو المقبلين لانتخاب حكومة للتعامل مع التحديات التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وقال بلينكوفيتش، بعد اجتماع لحزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي، الذي ينتمي له وشركاؤه في الائتلاف: إن البرلمان سيصوت لحل نفسه يوم الإثنين المقبل.وسيحدد الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي موعد الانتخابات، في غضون الفترة الزمنية المتاحة ما بين 21 يونيو و12 يوليو المقبلين.وقال بلينكوفيتش: "نريد ذلك لأن حكومتنا حققت كل الطموحات الحاسمة التي رسمناها في برنامجنا الانتخابي"، مضيفا أن حكومة جديدة، بفترة ولاية كاملة، يجب أن تتعامل مع التداعيات "غير المسبوقة للأزمة" الناجمة عن الفيروس الفتاك.